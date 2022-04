Emmanuel NGHENZEKO

"Nghen" = Homme; "Ze"= Connaissances; "Ko"= Quoi. Que connait l'Homme? est mon nom. "Dieu avec nous" mon prénom. Je suis agriculteur par passion, ingénieur Agronome par formation. Spécialisé depuis l’École de formation en phytotechnie et en cultures maraîchères en particulier, autodidacte en zootechnie et en formulation des rations équilibrées à moindres coût pour les animaux en fonction des espèces et surtout du climat ambiant. Comme poste déjà occupé, j'ai travail dans l'expérimentation, l'évaluation et la vulgarisation des variétés potagères avec Tropicasem Cameroun; dans le palmier à huile avec la Palmeraie de Bandjoun; dans le développment et la formation avec le CODAS/Caritas du Diocèse de Bafoussam et la Ferme École de Foumbot; dans les productions vivrières et productions animales (maïs, aviculture, porcs, vaches...) avec MAECI Guinée Équatoriale, Ferme Avicole de Foumbot, Élevage Bovin de Ngalim... Je suis moi-même aviculteur, producteur vivriers (maïs, avocatiers, bananier-plantain...) et apiculteur amateur. Mon approche en Agriculture est l'ADPIE (Agriculture Durable à Peu d'Intrants Extérieurs).



Mes compétences :

Productions végétales

Développment rural durable

Zootechnie et formulation des aliments animaux