Emmanuel NOMMICK

Biculturel espagnol-français et bon connaisseur de l'Amérique latine (voyages de 3 semaines minimum par an depuis 15 ans en Amérique latine dans des pays comme le Chili, l'Argentine ou le Venezuela notamment)

j'ai développé une réelle expérience de la négociation avec ces pays et ai eu à traiter de nombreux dossiers de contentieux ou de précontentieux.

Depuis mon installation en 2000, je suis le conseil habituel de nombreux syndics de copropriété et gestionnaires immobiliers, ce qui a conduit mon cabinet à se spécialiser dans le domaine des baux d'habitation, professionnels et commerciaux ainsi que dans la copropriété.

Ayant toujours fait du droit du travail pendant ma carrière au sein des cabinets dans lesquels j'ai collaboré (Lefebvre, Cremades,Bignon et Lebray, FIDAL,notamment) je conseille actuellement de nombreux cadres "sortants" tant au niveau de la négociation que du contentieux prud'hommal.



Mes compétences :

Affaires internationales

Baux

Copropriété

Droit

Droit du travail

Droit immobilier

Immobilier