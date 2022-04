Emmanuel NORINO, né le 04/04/68 à Lens (Pas de Calais), vie maritale, 2 enfants 17 et 13 ans.



- Expériences Professionnelles :

. = > Oct.2013 : Acheteur ETO/PCO au sein de Grenoble Ecofit Center

. = > 2010-2013 : Chef de projets dans les Processus de Création de l'offre (PCO) Pilote dans l'intégration de nouvelles compétences en GC et structures pour Projets Globaux clés en mains.

. 2009-2010 : Chef de projet Offres pour projets internationaux.

. 2003-2008 : Chef de Projets sur les affaires d'équipements électrique de 300 k€ à 5 M€

Chargé d'étude Schémas électriques sur des affaires de 1,5 à18M€

. 1999-2002 : Responsable d'une ligne de Fabrication d'équipement moyenne tension, Gamme Schneider de 3 à 24Kv. Management Hiérarchique direct (38 personnes Titulaires)

. 1997-1998 : Expert en calcul charpente métallique. Etablissement de note de calcul et dimensionnement pour supportage d'équipement Très haute tension de 66 à 500Kv postes ouverts et blindés.

. 1994-1996 : Chargé d'étude en installation des postes très haute tension de 66 à 500 KV. Postes ouvert et Blindés.

. 1991-1993 : Réalisateur d'étude en installation des postes très haute tension 66 à 500KV.



- Compétences :

. Gestion de Projets : Management de projets, reporting, gestion de planning, respect des cahiers des charges client, suivi fournisseur, respect des budgets et suivi de chantier.

. Management : Hiérarchique direct, gestion humaine, animation d'équipe (3 secteurs, 38 personnes), organisation (planning, tableau de bord, processus, gestion des ressources et de la charge) plan de formation, pilotage et évolution individuelle.

. Technique : Réseau haute tension, moyenne tension, charpentes métalliques, génie civil, normes.

. Commerce : Structurations des offres, déroulements des offres, déroulements des affaires, négociations client et fournisseurs.

. Informatique : Logiciels de planification (MS Project), de bureautique (Word, Excel…), de CAO (Autocad, See Electrical), de Calcul (Robot, Samcef).



- Langues : Anglais (lu, écrit, parlé)



- Diplômes obtenus:

. 2010 : Master 2 : Spécialisation Innovation et entreprenariat. Ecole supérieure de commerce de Grenoble (ESC).

. 1995 : BTS Productique : en entreprise 1 an ½ - Lycée Vaucanson de Grenoble.

. 1988 : Bac mécanique : Lycée de Vizille.

. 1986 : BEP Dessinateur Industriel : Lycée Henri Vallons St Martin d'Hères.



Mes compétences :

Achats

Technique