Emmanuel OGE

Actuellement Responsable du Service moulerie (80 salariés)chez SGD SA à Mers-les-bains (80350).

Entré dans la société en 1989 comme Conducteur machine IS, j'ai progressivement évolué vers le métier de Mécanicien IS puis en 2000 vers un poste de Régleur IS secteur Pharmacie dans un premier temps puis sur le secteur Parfumerie/cosmétique pour occuper le poste de Responsable de fabrication en 2007 (four opale/verre pharmaceutique et four verre coloré en bassin). Président CHSCT, membre du CoDir.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Chsct

Environnement

Graphite

Management

Moules

Nature

Polissage

Qualité

Sécurité

Verrerie