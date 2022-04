Créé en 2000, Linkeo bénéficie de plus de 17 ans d’expertise dans le marketing digital pour les artisans, commerçants et TPE-PME.

Fort de notre savoir-faire et de notre connaissance des besoins des entrepreneurs, nous proposons l’offre la plus complète du marché : création de sites web, référencement, applis mobiles, photos et vidéos, ...



23 000 clients, 600 employés, 40M€ de chiffre d’affaire

Plus de 40.000 sites créés par Linkeo pour nos clients

Entre 2008 et 2016, nous avons doublé notre nombre de clients, doublé nos effectifs, et triplé notre chiffre d'affaires.



78 % des gens se renseignent sur internet avant d'acheter. Les comportements de vos clients ont changé, ils passent beaucoup plus de temps sur internet.

Notre mission est d'aider les entrepreneurs à tirer le meilleur parti de la puissance du digital, en la combinant à la qualité de la relation humaine. Pour cela nous rendons le marketing digital accessible aux entrepreneurs, grâce à des outils simples clé-en-main.



« Ensemble, donnons un visage humain à internet »



Afin de continuer le développement des bureaux sur Dijon, Lille, Reims et Strasbourg, je recherche des commerciaux terrain pour vendre nos solutions digitales et accompagner les entreprises dans leur croissance.

Avec ou sans expérience, c'est votre personnalité qui fera la différence; plus qu'un esprit de chasseur, vous avez la culture du résultat et la conviction d'apporter une valeur ajoutée à notre groupe.



Salaire : fixe + commissions. ( entre 22KE et 60 KE par an sans plafond)

Avantages : Véhicule + Iphone + ordinateur + nombreux challenges + mutuelle



Vous souhaitez relever le défi et intégrer une entreprise dynamique qui, au quotidien, entretient la motivation et la joie au travail, par un mode de management positif, moderne et épanouissant?



Envoyez votre lettre de motivation + CV avec photo par mail: emmanuel.palermo@linkeo.com

Par téléphone: 06.99.81.31.91



Mes compétences :

Management

Négociation commerciale

Aisance relationelle

Formation commerciale

Recrutement

Rigueur