Emmanuel PALERMO

Ingénieur Matériaux et Procédés (ENSCI) spécialité en céramique industrielle et matériaux du bâtiment (béton, ciment, tuile réfractaire, verre...)



Actuellement en poste chez Lafarge Ciments, nouvellement LafargeHolcim suite à la récente fusion, je reste à l'écoute du marché.



Je suis actuellement responsable maintenance d'une usine de production de ciments à feu continu. Leader et manager dans l'âme, je souhaite continuer d'évoluer dans des fonctions opérationnelles en production et direction d'usine.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Bâtiment

Béton

Céramique

Ciment

Energie

Environnement

matériaux

Production

Maintenance

Leadership

Management