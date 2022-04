Emmanuel PAREY

Après mon diplôme d'ingénieur ENSTA en 1989 et mon service nationale à la DCN de Cherbourg dans la construction de sous-marins, j'ai passé neuf années chez Thalès, en tant que responsable de développement logiciel dans le domaine des communications militaires

Je poursuis ma carrière depuis 1999 chez Ansaldo STS France.

J'ai eu la responsabilité du développement du logiciel d'affichage du système bord ERTMS/TVM pour le TGV POS puis Thalys ce qui m'a permis de participer activement aux essais sur les lignes nouvelles en Belgique et au Pays-Bas de 2007 à début 2010.

J'ai poursuivi mon activité entre le développement du logiciel d'affichage pour le Velaro D de SIEMENS et a responsabilité de l'équipe système du projet bord Thalys/Velaro D de 2010 à 2013.

A partir d'avril 2013, j'ai changé de domaine tout en restant dans le ferroviaire mais côté sol, j'ai d'abord pris en charge les études de retour du courant de traction pour la nouvelle LGV entre Le Mans et Rennes (BPL) puis depuis le début de l'année 2015 j'ai pris en plus la responsabilité du paramétrage RBC pour cette même ligne.



Mes compétences :

Ertms

IHM

Signalisation ferroviaire

Informatique

Management