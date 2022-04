Emmanuel TARRET

13 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière.

6 ans au sein de la raffinerie de Port Jérôme Gravenchon dans différentes fonctions techniques et opérationnelles, 3 ans dans la logistique (gestion dépôts pétroliers) et 4 ans à Bruxelles dans des fonctions commerciales et d'analyse / reporting des résultats du raffinage européen.

Depuis Novembre 2011, j'ai rejoint le groupe Cabot, leader mondial du noir de carbone, en tant qu'Operations Manager de l'usine de Port-Jérôme, responsable de l'ensemble des activités opérationnelles (production, maintenance, logistique, packaging, expéditions).

Depuis Juillet 2013, direction de l'ensemble de l'usine de Port-Jérôme, Président de Cabot Carbone SAS.