Emmanuel PELTEREAU-VILLENEUVE

Directeur des Ressources Humaines opérationnel de filiale de Grands groupes ou PME/PMI;pragmatique dans la gestion des relations, homme de négociation, attentif à préserver les intéréts d'une société et de ses salariés dans une relation équilibrée.

Compétences:

Membre de CODIR

Animer et harmoniser la politique sociale de l'entreprise.

Représenter la direction au sein des instances représentatives du personnel.

Gérer les ressources humaines dont notamment la mise en place d'une politique GPEC, d'une gestion des seniors avec les outils d'aide à la décision: référentiel des compétences, description de postes, people review...

Recruter,développer et gérer la formation.

Manager et coordoner l'administration du personnel et la paye.

En 2009 expérience de restructuration de deux usines du Groupe Alcan avec la mise en place de deux PSE (Livre 1 et 2 du code du travail)

Principales sociétés :

Groupe ALCAN (DRH de transition)

Options(DRH) secteur événementiel: 18 mois

Groupe Teris(filiale de GDF-SUEZ) (DRH) traitement des déchéts : 5 ans

Groupe Fichet Bauche (RH) Fabrication et commercialisation de systémes de sécurité: 13 ans

Depuis le 6 Janvier 2010 en repositionnement professionnel aprés mes missions chez ALCAN.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Adaptable

Créatif

Ecoute