Emmanuel PELTIER

Ma carrière professionnelle s'est développée sur des fonctions commerciales dans des univers très concurrentiels essentiellement en BtoB et BtoBtoC.



Mon expertise commerciale dans la vente et la négociation de solutions/services à destination des Grands Comptes, des ETI et PME, me permet d’appréhender tous les cycles de ventes.



Et cela ,conjugué à une certaine expertise technique, me permet d’aborder sereinement , des environnements marchés complexes.



A ce jour, je suis responsable régional SFR Distribution de la région midi -Pyrénées , en charge de la gestion et du pilotage des sociétés partenaires intervenant chez nos clients.



Mon goût de la performance se conjugue à ma conviction inaliénable que l’homme est au cœur des stratégies.



Mes compétences :

Management commercial

Management opérationnel

Business development

Prospection

Nouvelles technologies