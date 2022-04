Emmanuel PERA

Diplômé de BTS Electronique au Lycée Jules Ferry de Cannes en Juillet 2000.



Plusieurs missions d'intérim dans diverses boîtes d'électronique en tant que câbleur entre Août et Décembre 2001.



Employé SECOM-HONEYWELL depuis Janvier 2001 pour le dépannage sur les périphériques d'alarme. En 2006, passage sur les dépannage des centrales d'alarme.

De 2001 à 2006, maintenance de système de télésurveillance installés dans les COG (centre opérationnel de gendarmerie)

Courant 2009, j'ai commencé à gérer une partie du Sav (RMA, réception et livraison des produits) en relation avec le responsable sav.



Décembre 2010,

J'ai pris à part entière la responsabilité du service basé sur Marseille.

Avril 2013,

Le Sav a été au fur et à mesure rapatrié sur le site de Mougins pour un déploiement définitif depuis Avril 2014.

RMA.

Réception et livraison des commandes clients.

Planning du personnel (actuellement 2 personnes Honeywell et 3 personnes en sous traitance sur site): 2 techniciens et 3 opératrices.

Commande des matières pour le dépannage et le reconditionnement des produits.

Reporting et statistiques mensuels.

Gestion du chiffre d'affaire Sav.

Gestion du delai de traitement des commandes.

Suivi quotidien de l'encours client.

Établissement de devis et de facturation.



Début 2014, mise en place du HOS (Honeywell Operating System) avec gestion pour la partie SAV: déploiement du 5S et de tiers meeting avec suivi journalier, kaizen etc....

Champion 5S.

Champion Kaizen.



Depuis Mai 2014:

Mise en place de CRM qui est la partie SAV du logiciel SAP en tant que SuperUser. Avec un Golive au 1er Avril 2015.



Mes compétences :

CPS/SAP/CRM Super User

Management

Cegid-Produflex

Planification

Reporting

Statistiques mensuelles

Gestion de chiffre d'affaire

Approvisionnement de matière

HOS-5S