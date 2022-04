Gérald BEJUY

12 années d'expérience dans l'e-commerce : gestion de projet, développement, webmarketing, service client.



Compétences :



• Suivre et analyser les données d’activité d'un site e-commerce B to C et B to B afin d'optimiser le ROI

• Élaborer la stratégie de promotion et de communication d'un site e-commerce B to C et B to B

• Fidéliser et développer le portefeuille client existant, gérer les campagnes d'e-recrutement

• Suivre l'opérationnalité et les phases de développement des plates-formes de vente online

• Encadrer des équipes techniques et fonctionnelles afin d'optimiser les résultats



Mes compétences :

PHP

Microsoft Windows Server

HTML

MySQL

Linux

SEO

Google AdSense

Google analytics

Google Adwords

SEM

Webmarketing

Javascript

SEA

SMO

Magento

Prestashop

Wordpress

Stratégie digitale

Web

Gestion de projet

Ajax

CSS