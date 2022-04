Emmanuel PERL

Technicien de maintenance, Analyste-programmeur IBM38-AS400, Chef de projet junior et Chef de projet confirmé sont les grandes étapes de mon parcours professionnel.

La grande distribution est le secteur d'activité dans lequel j'ai le plus évolué au travers de la gestion commerciale, du front office, de la gestion d'entrepôt et du transport.

Mon activité consiste à mettre en place des solutions logicielles et prendre en charge des dossiers d'évolutions fonctionnelles.

J'ai toujours privilégié l'aspect terrain et le contact avec les utilisateurs tout au long de mes missions.

La mobilité est une motivation qui m'a permis d'assurer mes fonctions en France et à l'international.



Mes compétences :

Back Office

Chef de projet

Chef de projet fonctionnel

Distribution

front office

magasin

Transport