Marié 2 enfants 18 et 22 ans

Suisse et Français (d origines du sud ouest de la France)

A Geneve depuis 1987

Directeur de la société Structure17 depuis 1999

Design et réalisations d espace professionnels et privés

Fourniture de mobilier de bureau et collectivité,

schowroom a geneve ,34 sucursalles en suisse

Notre mission est de vous conseiller et de réussir ensemble l agencement

De vos espaces professionnels et privés.

Nos réalisations vont de l entreprise individuelle aux grandes organisations,

Nous comptons parmi nos clients de prestigieuses études d avocats, banques ,écoles ,collectivités et institutions internationales.

Architecte de formation et passionné par mon travail .

J adore les contacts humains.

Et en loisir la plongée sous marine .



Emmanuel PERREY

Directeur

Structure 17

Lista Office/Vitra .

LO

Rue du vieux Billard 3A

1204 Genève

Tél. 022 807 12 70

Fax 022 807 12 75

www.structure17.ch



Mes compétences :

Design

Architecte

Planification

Conseil