Emmanuel PESSIOT

Ingénieur commercial confirmé, je suis spécialisé depuis 20 ans dans la vente de solutions logicielles et de prestations de services associées.

J’œuvre aussi bien en PME qu'en grands comptes industriels, en informatique de gestion et en informatique industrielle.

Mon sens des responsabilités m'a également permis d’accéder à des postes de manager de BU et d'équipes.

Ce qui me motive, c'est de créer de la valeur pour les clients à travers la vente de projet dans des environnements complexes et avec un engagement de résultat.





Mes compétences :

Vente

PLM

Management

Intégration

ERP