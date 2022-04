Bonjour,



Je me présente Emmanuel PEYRET, 32 ans, diplômé titulaire d'un DUT en génie biologique à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, ainsi que d'une licence professionnelle en instrumentation environnementale (mention bien, obtenue à Clermont-Ferrand).



Le cursus scolaire que j'ai suivi, a permis de parfaire mes compétences dans de nombreux domaines, cela va de la biologie, microbiologie, immunologie, chimie (air, eau et sol), en passant par la connaissance plus poussée des instruments dédiés à la mesure de notre environnement: technologie des capteurs, spectroscopie, analyseur massique, granulométrie...



Mes expériences professionnelles m'ont permis de me forger plus concrètement sur le terrain. En effet, un CDD de 4 mois (de fin 2010 à début 2011) chez ODOTECH France, en tant que technicien spécialisé dans la métrologie de l'air, a consolidé mes connaissances dans le domaine de l'olfactométrie et dans la mise en application de la norme EN13725 relative aux nuisances liées aux odeurs.



De même, un stage de 4 mois au CHU de Lyon-Sud (fév.2010 à juin 2010), m'a donné l'occasion de mettre en place un projet en hygiène et sécurité: "l'élaboration d'une salle blanche en service de radiopharmacie". Un projet qui a mis en relief des problématiques d'hygiène en milieu hospitalier, mais aussi des contraintes liées à la réglementation: normes ISO 14644, nomenclature ICPE, management des risques et COFRAC.



Sérieux, autonome, dynamique, je sais m’intégrer très facilement au sein d’une équipe. Le contact avec la clientèle est une chose que j'apprécie particulièrement. Polyvalent pour le travail de bureau et de terrain.



Mon adresse mail: emmanuel.peyret@gmail.com



Je dispose d'un CV ainsi que d'un dossier de compétences plus complet, réalisé avec l'aide d'un cabinet de consulting, reprenant en détails ma présentation ainsi que mes qualifications.



A bientôt



Mes compétences :

Biologie

Chimie

COFRAC

Electronique

Environnement

Hygiène

Immunologie

Informatique

Maintenance

Microbiologie

Normes iso

olfactométrie

Physiologie

Qualité

Radioactivité

Salle Blanche

Sécurité