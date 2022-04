Emmanuel PFISTER

Après presque 20 ans de pratique dans le domaine de la prévention des risques professionnels et environnementaux, en tant que consultant (9 ans) et en tant que responsable SSE en entreprise (10 ans), j'ai complété mes compétences par un Master 2 en ergonomie.

Maintenant, je mets mes compétences au service des entreprises dans le but d'améliorer les conditions de travail, de réduire les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et d'augmenter l'efficacité et la performance.

Les missions se déroulent soit dans un contexte réglementaire (documents uniques, pénibilité, bilan des obligations sécurité/santé...), soit dans des situations problématiques (TMS, RPS, accidents, absentéisme, plaintes...), soit dans le cadre de projets (modifications, agrandissements, réorganisations...).



Le Groupement d’Intérêt Economique « Qualité Entreprise » a été créé en 1993 pour permettre aux industriels de répondre à l’obligation d’organisation et de coordination des interventions des sous-traitants. Il regroupe aujourd’hui 80 salariés, 740 entreprises adhérentes et 35 partenaires industriels membres de différents secteurs d’activité : bois-carton-papier, agroalimentaire, aéronautique, sidérurgie, énergies, etc...

Face aux demandes de ses adhérents et partenaires, le GIE a créé un Département Conseil dont le périmètre dépasse le cadre de ses missions de cœur de métier : audits, conseils réglementaires, formations, actions collectives, assistance aux démarches de certification, etc… Le Département Conseil a notamment développé une offre autour de l’amélioration de la santé et des conditions de travail, activité dont je suis le responsable.