Emmanuel PHAM

De nature dynamique et positive, je suis une personne rigoureuse et organisée doté d'une forte capacité analytique.

Autodidacte, j'ai pour l'instant vécu une belle aventure au sein du groupe Virgin ou je suis entré en tant que vendeur débutant pour le quitter directeur de magasin . 2018 aura été l'année du virage professionnel, je travail dorénavant dans le secteur de l'immobilier et suis à l'écoute de toute opportunité à l'année en agence.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Management

Esprit d'équipe

Dynamique

Exemplarité

Gestion des priorités

Organisation du travail