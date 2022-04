Emmanuel PICARDAT

Directeur Supply Chain : Pilotage de services Approvisionnements, Prévisions des Ventes, services Logistiques Plateforme, Transport international (achats) et transports flux de distribution (ventes)



- Compétences Opérationnelles



> > > garantir le pilotage et la continuité des opérations sur une plateforme logistique ou de plusieurs plateformes en optimisant les performances opérationnelles du site (productivité et qualité).



> > > pilotage de sujets exceptionnels comme des transferts, déménagements ou démarrages de site ou de nouveaux flux d'activité.



> > > rationaliser les stocks et leurs implantations, ré- ingénierie des flux



- Management des process



> > > travailler sur l’anticipation de la croissance au travers des plans directeurs entrepôts et transport, définir des modèles logistiques cibles, préparer et analyser des appels d’offres logistiques, démarrer de nouvelles solutions de flux… pour mettre en ligne la politique logistique avec les enjeux stratégiques de l'entreprise



> > > structurer et mettre en place des bonnes pratiques dans l'entrepôt et amélioration continue des process existants





> > > études de rentabilité des actifs et proposition de solutions d'accélération des payback sur CAPEX







- Management de projets :



> > > bâtiments, agrandissements. Plans d'implantation des stocks et conception de plateforme logistique, suivi de chantier...



> > > piloter et coordonner la création d’un nouveau flux logistique



> > > choisir, proposer, mettre en place les outils informatiques et matériels adaptés aux exigences clients



Mes compétences :

Restructuration

Logistique

Management

Transport

Distribution

Gestion de projet