Isabelle GLOTAIN

Gourmande dans l'âme et passionnée par l'innovation et la recherche de produits d'excellence, je travaille depuis 20 ans dans l'agro-alimentaire. Je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences au profit des TPE-PME sur la région Nouvelle Aquitaine. J'interviens auprès des artisans et des industriels pour les aider à progresser dans leurs problématiques qualité, développement produit et développement commercial sur les secteurs RHF, épiceries fines et épiceries biologiques. Je conseille également les restaurateurs dans l'évolution de leur positionnement marketing en fonction de leur concurrence et de leur zone de chalandise afin d'accroître l'attractivité et la rentabilité de leur établissement. Formatrice en hygiène et sécurité alimentaire, je peux réaliser pour vous la mise en place de votre conformité sur la réglementation Allergènes et auditer votre procédure de traçabilité.



Mes compétences :

Management de la qualité

Qualité produit

Achats Responsables

Gestion de projet RSE

Négociation commerciale

Marketing Digital