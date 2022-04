Emmanuel PICHELIN

Formateur en chant et artiste lyrique professionnel depuis une quinzaine d'années, j'ai créé ViaVocal pour aider toute personne désireuse de trouver les moyens de gérer son stress face à un auditoire, de prendre la parole en public et de développer son épanouissement personnel à travers le chant.



Mes compétences :

pratique de la relaxation

travail sur le souffle et la diction

conception du coaching vocal