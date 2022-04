Emmanuel PICHON

Une solide expérience acquise au sein de plusieurs plateformes et agences de premier plan, ainsi qu'une parfaite connaissance des métiers de la Fabrication, constituent les atouts majeurs de mon cursus professionnel, à ce jour accompli pour la Grande Distribution, le Marketing Opérationnel, la Presse, la VPC et la Communication.



J'ai à plusieurs reprises mis en place et géré la production et la fabrication des besoins d'entreprises, et bâti dans ces domaines, un savoir-faire reconnu, tant en gestion de fournisseurs que de gestion humaine.



J'ai également acquis une grande capacité d'adaptation à intégrer les différentes équipes auxquelles j'ai apporté ma collaboration.



Mes compétences :

Arts

Arts graphiques

Chef de projet

Communication

Communication print

Distribution

Édition

Grande distribution

Marketing

Marketing opérationnel

Presse

Print

BUDGETS

Gestion de la production

Magazines