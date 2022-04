Emmanuel PIERREUSE

Je fais de la traduction orale consécutive et simultanée lors de Conférences, Congrès, Conseils d’administration et aux Comités d’Entreprise Européens. Je suis disponible pour des missions d’interprète anglais-français et français –anglais aux États-Unis, en France, en Belgique et dans d’autres pays européens.



Mes compétences :

Traduction

Interprétariat

Traduction simultanée

Traduction technique

Traduction assermentée

Traduction juridique

Traduction anglais français

Traduction scientifique

Traduction médicale

Interprétation en simultanée/consécutive

Interprétation français anglais

INTERPRÈTE BILINGUE

Tribunals

Tribunaux, Conférences, Congrès, Conseils d’Admini