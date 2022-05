Louis PIERREUSE

Ayant intégré le monde du travail depuis peu mais bénéficiant déjà de nombreuses expériences dans des domaines variés, je m'oriente désormais vers le domaine du commerce, dans des univers qui correspondent a mes pratiques et valeurs .



Curieux et motivé, je suis ouvert a toute opportunités !



Anciennement Stagiaire au service production d’événement de Lille Grand Palais lors de deux années en BTS Négociation et Relation client a Gaston Berger (diplôme obtenu avec mention).

Obtention du Bac Science et technologie de Gestion (STG) option mercatique avec mention.



Mes compétences :

dynamique

Apple MacOS

Rigueur

Détermination

Force de proposition

Adaptabilité