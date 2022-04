Emmanuel PIETRZAK

Bonjour,

Après 20 années passé dans la distribution spécialisée dont 7 ans comme Directeur de magasin dans le prêt-à-porter moyen haut de gamme je suis consultant formateur indépendant.



Passionné par la formation et par la transmission du savoir, j' interviens auprès d 'entreprises de la grande distribution, la distribution spécialisée et j'interviens en école de commerce auprès d'un public bachelor et master.





Mes compétences :

Directeur de magasin

Consultant