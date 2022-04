Emmanuel PIN

Manager d’équipe expérimenté dans des environnements industriels variés je sais faire preuve de leadership, de conduite du changement et d’intrapreneuriat.

J’ai développé une expertise de manager d’équipes, de projet ou d’évolutions d’organisations, en partant de l’analyse des besoins jusqu’à l’implémentation de solutions.

J’ai mis en place une nouvelle organisation de la qualité produit permettant de réduire de 30% les coûts de garantie.

J’ai fait monter le niveau de maitrise qualité et de protection client dans des milieux industriels de petite à grande série en ajustant et optimisant la valeur ajoutée de chaque collaborateur.

J’ai piloté la construction d’un service d’Assistante Technique au service des clients et des forces commerciales.

Je définis pour chacune de mes activités managées des indicateurs de satisfactions client et de performance interne afin de permettre la mesure de l’efficience et l’amélioration.

Mes expériences m’ont amené à gérer de nombreuses crises qualité nécessitant la résolution de problèmes complexes par l’utilisation de méthodologie efficaces et pérenne préservant systématiquement et durablement le business avec les clients.

Je peux évoluer dans un contexte international en utilisant l’anglais et l’allemand.

J'aimerais avoir l'opportunité de vous rencontrer afin de vous présenter mon parcours, et la façon dont je pourrais vous aider à manager vos équipes, vos projets de transformations ou la montée en compétence de vos organisations.



Spécialisations :

Management

Conduite du changement

Project management

Product development

Team work and team management

Project work with intern and external partners

Methodological approach in the resolution of pluri-technical problems.

Quality technics knowledge (problem resolution, FMEA, G8D, audit....)

Customer relation management



Mes compétences :

qualité

force de proposition