Emmanuel POIZAT

Prise en charge de projets depuis l'élaboration du cahier des charges en collaboration avec le client, jusqu'à l'industrialisation du produit.

Développement de cartes à microcontrôleurs / microprocesseurs NXP 68K/ColdFire, ARM Kinetis, Vybrid, i.Mx6, 683xx, microcode TPU, HC05, 08, 11, 16, NEC µPD75xxx, Zilog Z80, Microchip.

Développement d'EPLD, Altera, Cypress,Xilinx, en langage VHDL.

Utilisation des Bus CAN, DMX512, Ethernet, USB, Euridis, Zigbee, Bluetooth

Réalisation de prototypes, tests et mise en conformité C.E.M.

Écriture des logiciels embarqués en assembleur et langage C, utilisation de noyaux temps réel (CMX, FreeRTOS, MQXOS, RTEMS, eCos), TCP/IP (lwIP).

Systèmes Linux embarqués, u-boot, Yocto, modification de BSP, développement C++ / Qt.

Industrialisation, suivi de production.



Mes compétences :

Assembleur

Langage C/C++

RTOS

Ethernet TCP/IP

VHDL

Linux embarqué

Bluetooth

Bus can

Euridis

USB

Analogique/ Numérique/ Puissance

Qt