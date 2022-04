Emmanuel POPIERS

• Je sais négocier, acheter et vendre (B2B & B2C).

• Je suis combatif, autonome, organisé et rigoureux.

• Sens de l’observation développée.

• Force de proposition pour les initiatives commerciales, et de réactivité pour résister aux assauts de la concurrence



Mes compétences:

Commerciales, Marketing, Logistique



* Maitrise de la négociation commerciale et des techniques de vente.

* Triple compétence : achat, vente, technique.

Marketing Mix

* Gestion de la production (planification, programmation, ordonnancement, suivi...) ; Gestion des stocks et des achats.



Informatiques:

• Conception, réalisation et administration bénévole de sites web (commercial, marchand).



• Maitrise des environnements (MacOs, Windows, Unix), des logiciels de gestion commerciale (Batigest, Maestria.) et de bureautique.



Achats

acheteur

Bâtiment

Chef de secteur

Commercial

Décoration

Distribution

Gestion centre de profit

Management

Marketing

matériaux

Outillages

Responsable Commercial

Vente