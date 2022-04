Emmanuel POTIÉ

Directeur commercial orienté EXPORT et B to B,

Passionné par les échanges collaboratifs, je dispose aujourd’hui de 25 ans d’expérience à l’international dans le management d’équipes pour la vente de solutions techniques innovantes, au travers de produits et projets. J'ai travaillé pour des entreprises de tailles différentes, de la PME au grand groupe. Je cherche aujourd'hui un poste de Directeur Commercial ou Directeur de Business Unit dans une entreprise ou l'innovation sera au service des solutions proposées au client. La mise en place d'une relation de partenariat avec mes clients basée sur une écoute active et réciproque de leurs besoins, est un des atouts dont je dispose pour aboutir à des résultats significatifs.



Mes compétences :

Export

Management d'équipes

Ventes export

Energies renouvelables

Energie éolienne

Stratégie