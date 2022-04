Emmanuel PRAUD

Bonjour,



Je suis actuellement Adjudant-Chef au sein de la Gendarmerie Nationale.

Après avoir effectué ma formation initiale d'un an au sein de l'école de gendarmerie au Mans-72-, j’ai été affecté à l'escadron de gendarmerie mobile de Ferrette-68- pendant 6 ans.

Après l'obtention de l'examen d'OPJ -Officier de Police Judiciaire- j'ai été muté au sein de la communauté de brigades d'Autun-71.

J'ai également été référent scolaire et ai délivré des séances de prévention ( délinquance, dangers internet ) auprès de collégiens et lycéens.

J'ai obtenu deux promotions de grade et après 8 ans j'ai été muté au sein de la communauté de brigades de Marckolsheim-67- en qualité de commandant de brigade de proximité.

J'exerce aussi une fonction peu moins courante en Gendarmerie, celle de négociateur régional de crise qui a pour but l'intervention sur des situations de crise : suicidaires, forcenés, prises d'otages, mutineries,............Je suis responsable des négociateurs régionaux Alsace.

Cette formation est délivrée par le GIGN - Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale -.

Je suis également référent radicalisation.

Dans le cadre d'une réorientation professionnelle je suis ouvert à toute proposition dans le domaine de la formation à la gestion de crise, le risk-management, immobilier....

Sur le plan privé, je suis marié et ai deux enfants.

Disponibilité géo : Alsace Franche Comté



Mes compétences :

Négociateur

Police judiciaire