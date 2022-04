Emmanuel PRAUD

Bonjour,



Je suis coordinateur technique du pôle infrastructure à la CNAV / CARSAT Nantes.

J'étais précédemment administrateur expert système.

Je m'occupe plus spécialement de l'Active Directory (gestion au niveau national, migration, évolutions,) et des projets de virtualisation (Clusters Hyper-V, Clusters VMWARE, Baies SAN/NAS EMC, Equallogic et NETAPP) et de Cloud (fédération d'identités avec Azure / O365).



Ces sujets m'amènent également à étudier et paramétrer la partie réseau (notamment SAN/NAS) sur des stacks CISCO et DELL Powerconnect.



J'ai dernièrement participé à un projet de ré-adressage réseau en Carsat pour toute les partie serveurs, virtualisation et stockage (rédaction de la doc de ré-adressage d'environ 100 pages).



Je travaille actuellement en tant que chef de projet sur un projet de MDM.



Mes compétences :

Glpi