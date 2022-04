Emmanuel PREVOST

Le cabinet Ecoute et Qualité vous accompagne dans la mise en place de votre système de management suivant les référentiels ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 26000...



L'approche pragmatique d' Ecoute et Qualité permet aux entreprises de structurer leur organisation en adoptant des outils de pilotage qui permet d'améliorer la productivité, la cohésion interne et de réduire les sources de gaspillages.



L'organisation, la qualité et le développement durable sont les trois axes majeurs de travail du cabinet Ecoute et Qualité.

Ecoute et Qualité conseille aussi les entreprises qui souhaitent entreprendre une démarche sociétale en se conformant à la norme SA 8000.



Tous les consultants d'Ecoute et Qualité sont des consultants sénior, ayant eu une expérience significative en entreprises. Nous intervenons sur la France entière et disposons d'une personne dédiée au grand ouest.



Nous garantissons l'obtention des certifications et nous nous engageons à répondre à toute question sous 48h.

Nous avons aussi développé une approche spécifique aux TPE PME pour leur permettre aussi de s'engagner dans la voie de l'amélioration !!



