Gilles MISANDEAU

25 ans d'expérience opérationnelle de la fonction QSE dans l'industrie

Compétences élargies dans les domaines clé tels que l'Assurance de la Qualité, l’amélioration continue, l’homologation produit, le management des hommes, la Sécurité et l'Environnement (ICPE)

Pédagogue et convivial, j’ai toujours eu l’objectif d'orienter mes collaborateurs et mes interlocuteurs vers la recherche de la valeur ajoutée, du résultat concret et de la satisfaction des clients

Anglais courant (TOEIC 915) - Aisance relationnelle intra groupe et dans les échanges internationaux.



Mes compétences :

5S

Audit interne

Audit produit process

Traitement des eaux

Sécurité

Réglementation ICPE

AMDEC

Certification produit

Certification ISO 9001

Assurance qualité

Amélioration continue, Lean, Smed, Qrqc

Essais laboratoire

Risque incendie

Contrôle Métrologie

Analyse des risques