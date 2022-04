Emmanuel PRIEUR

Direction, expertise et chef de projet pour des Missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage billettique auprès des Autorités Organisatrices et des opérateurs de transport sur les Régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Région Euskadi.

Projets en cours : Masteris, Bordeaux Métropole, Agen, STACBA, ASPB, AUDAP, MACS, Région Aquitaine pour l'interopérabilité, Région Midi-Pyrénées, CG81, Pau, SYMOD, etc.

C'est aussi assister techniquement Keolis et le TER SNCF sur les sujets billettique et SAEIV ou autre.

Manager d'équipe (personnels à Bordeaux et Paris).

Responsabilités prospectives et commerciales sur le secteur.



Mes compétences :

AMO

Management

Chef de projet

Négociation