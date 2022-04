Emmanuel PROTHON

Ingénieur diplômé de l'ESIGELEC en Normandie, je comptabilise aujourd'hui plus de 10 ans d'expériences professionnelles dans les domaines de l'informatique.

J'ai débuté ma carrière professionnelle en Angleterre où j'ai habité pendant 6 ans. Avec une expérience plutôt technique j'ai coiffé différentes casquettes telle que "Helpdesk niveau 2", "Admin Système", "Ingénieur Intégrateur".

A mon retour en France en 2010, je me suis orienté vers la conduite de projet en suivant un Mastère en management de projet informatique au CESI de Rouen.

J'ai ensuite travaillé 4 ans, en tant que chef de projet déploiement B2B pour Completel-Numéricable maintenant connu sous le nom Numéricable-SFR.

Arrivé en Midi-Pyrénées à la fin de l'été 2015, je suis depuis Novembre 2015, consultant Altran en CDI et en mission longue durée en tant que chef de projet automatisation (MOA/MOE) chez Orange à Toulouse.



Mes compétences :

Visual Basic

PHP

MySQL

Microsoft DOS

Linux

JavaScript

Windows server

VMware

VMS

Telnet

Symantec Ghost

SQL

Partition Magic

Microsoft Windows

Microsoft Office

C#

Macromedia Dreamweaver

CSS

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop

Acrobat Pro