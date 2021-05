François-Xavier MICHENET

Je possède un Master 2 en Informatique, Génie de lInformation et des Systèmes ainsi un Mastère Spécialisé en Management de Projet Informatique réalisé en 2011.



Cette formation BAC+6 apporte outre les outils et techniques informatique (système de gestion de base de données ORACLE, programmation C#, systèmes d'exploitation et réseaux) des méthodes et outils de management de projet, à savoir la méthode MERISE, UML la gestion et la planification de projet, le management d'équipe, rédaction de cahier des charges, la gestion financière et aux méthodes agile ou itil.

Je postule pour des postes dans la gestion de projet informatique et process pour la mise en œuvre ou la veille de technologies en intervenant sur des projets dans l'analyse, la conception ou l'évolution des applications.



De caractère dynamique, entreprenant, autonome, ayant lesprit déquipe, jai assuré bénévolement la présidence dune association contre la violence routière pendant 7 ans.



A travers la formation et les emplois effectués, jai acquis les compétences pour mener un projet : vision globale et stratégique à moyen et long terme, suivi budgétaire et maintenance préventive.



Je suis passionné de technologie et désireux de me perfectionner et de mettre en pratique mon savoir-faire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Informatique