Emmanuel PUAUD

On n'a pas qu'une vie...M'appuyant sur 18 ans d'expériences dans l'Industrie et le Tourisme, j'ai pris un nouveau départ vers les Ressources Humaines.

Un DUT GEA option RH à Nantes en 2012, puis une spécialisation par le CESI pour un titre niveau III RNCP "Assistant RH", obtenu après un an d'alternance chez MCPP France à Tiffauges.

Recrutement, contrats, EVP, organisation RH, GPEC ... mes compétences sont solides et s'adaptent à n'importe quel environnement RH.

Aujourd'hui, j'apprends encore grâce à l'Intérim, j'assoie mon expertise sans me fermer de portes...pour décrocher bientôt un poste pérenne, et peut-être grâce à vous...

Contactez-moi !



Mes compétences :

Allemand scolaire

Anglais

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Lotus 1-2-3

Aluminium