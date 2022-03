Chers ami(e)s

j'ai à cœur de vous venir en aide et de vous faire réussir. Seules votre volonté et détermination vous y aideront quel que soit votre niveau. Alors ne vous découragez pas. Pas de désespoir



Dans ma vie de 45 ans d'expérience dans l'enseignement, nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui me faisant confiance ont réussi. Alors pourquoi pas vous . Il n'est jamais trop tard. Décrochez votre portable et appelez moi



Tel: 0620587178