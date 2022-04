Emmanuel RADET

Manager, chef de projet et produit R&D

En poste à Dassault Systèmes depuis 1998 en tant que développeur puis manager.



- Très bonne maîtrise du C++ et C

- Connaissance de Fortran, Java,

- Programmation en HTML, PHP

- Développement en Objective-C sous iOS (iPhone/iPad) depuis janvier 2012



- Anglais courant,

- Management d'une équipe de développement (France et Inde)

- Gestion et suivi de projet

- Gestion et maîtrise du process de gestion de la qualité produit et de ses performances (tests automatiques de non régression, suivi de l'équipe d'industrialisation...)



Mes compétences :

Catia

GUI

iOS

iPad

iPhone

Live

Objective-C

ObjectiveC