Emmanuel RANDRIAMAHAY

Diplômé depuis juillet 2011 de l'ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) Meknès Maroc, Malgache originaire de Fianarantsoa, je souhaite travailler en tant qu'ingénieur de R&D dans le secteur automobile, aéronautique, ou ingénieur d'application dans le secteur exploitation minière.



J'ai choisi l'ENSAM pour sa formation à la fois professionnelle et humaine:



Professionnelle de par la formation d'ingénieur généraliste qui m'a forgé une forte capacité d'adaptation. Les différents projets de bureau d'études et d'unité expertise qui m'ont permis de développer mes expériences au niveau professionnel et managérial. Et enfin, les stages d'études où j'ai pu être en contact direct et permanent avec des professionnels dans le domaine industriel.



La formation humaine qui m'a permis d'acquérir des notions de management&gestion, le travail en équipe, l'économie et la culture de l'entreprise.



Enfin, la vie en société est important parceque nous avons été amené à organiser une journée interculturelle des différents pays de l'Afrique. Et j'ai pratiqué des sports en équipe (basketball, volleyball) pendant 5 ans et membre d'un club mécatronique pendant 2 ans.



Mes compétences :

Bureau d'études

Maintenance & Engineering

Gestion de production et de maintenance

Gestion de projets

Conception mécanique

Procédé de fabrication et de mise en forme