Emmanuel RAULT

Bonjour,

A ce jour en poste chez RETIF en tant que Responsable national travaux / maintenance, je dispose d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de la maintenance et de la construction. Aujourd'hui ma mission consiste à mettre en oeuvre les différents moyens nécessaires à l'optimisation et à la valorisation du patrimoine.

Mes différentes missions m'ont permis d'acquérir le sens du management, la rigueur dans le travail ainsi qu'une polyvalence dans les différentes taches du quotidien.

Ainsi, la réalisation d'audit d'un parc d'ERP me permettant de budgétiser les besoins en terme de remodling, la mise en place de certains aspect réglementaire ( PMR, ERP, ABF ) mais également le suivi des contrats et la gestion technique des différents sites font parties intégrantes de mon quotidien.

J'ai également pu contribuer à la réalisation mais aussi à l'agencement de plusieurs espaces intérieurs et extérieurs, pour différents projets : retail et tertiaire, agence bancaire, différentes enseignes national, marché du logement et de l'accession, réalisation lourde, marché public et privé.

Ces différentes expérience de coordination en tant que maitre dœuvre et maitre d'ouvrage, mont apporté énormément sur le plan humain et professionnel et mont permis d'enrichir d'avantage mes compétences.