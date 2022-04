Emmanuel RAYER

Mr Rayer emmanuel

j'ai 48 ans je suis dans la profession depuis l'age de 16 ans ,très dynamique,ambitieux,une grande conscience professionnelle.

J'ai travaillé 8 ans à la maison de Danemark sur les Champs Elysées,engagé militaire dans la marine au service du commandant,manager puis directeur de 2 établissements hollywood canteen pendant 5 ans rue de Berry (8ème) et rue de la harpe (5ème)à Paris,directeur d'un restaurant traditionnel en banlieu parisienne (91) et un gastronomique évenementiel (mariage,baptème etc...)dans le 77 et en ce moment 11 années directeur Barrio Latino à Bastille paris (12éme)



Mes compétences :

Management

Conscience professionnelle

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel