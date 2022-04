Emmanuel REMY

En tant qu'architecte d'entreprise, j'interviens essentiellement sur les sujets suivants :

• urbanisation des SI / EA (Enterprise Architecture)

• architecture du Web omni-canal

• architecture de services (SOA)

• architecture middleware, dont :

- BRM (règles métier et étapes de décision)

- BPM (processus métier)

- ESB (services)

- EAI (flux)



Autour de ces sujets, j'apporte des solutions adaptées, claires, innovantes et pérennes. Une forte appropriation des enjeux métier et du SI sont essentiels dans mon approche, ainsi qu'une analyse efficace, l'apport de méthodologie et l'accompagnement sur les transformations nécessaires, tant techniques qu'organisationnelles. Mes interventions sont étayées de conseils et supports adaptés à des publics allant des équipes de direction (DSI, organisation, métier) aux profils techniques.





De riches expériences professionnelles dans les secteurs banque-finance, distribution et industrie m'ont permis de développer ces compétences : mes différentes missions ont porté sur l'ensemble des couches du système d'information, des sujets métier et fonctionnels jusqu'aux problématiques applicatives et techniques où j'ai pu apporter une expertise solide.



Je suis par ailleurs intervenu dans diverses positions qui me permettent aujourd'hui d'appréhender les projets réellement à 360° :

• expertise technique

• pilotage de projets, de TMA et d'outsourcing du SI :

- > coordination technique

- > gestion des équipes et des partenaires extérieurs

- > organisation

- > budget et planning

• conseil sur l'architecture d'entreprise



Mes compétences :

BPM

BRM

BRMS

Drools

EAI

ESB

Finance

Gouvernance

Gouvernance SI

JAVA

JBoss

Outsourcing

SOA

Urbanisation

Webmethods

Enterprise Application Integration

Business Process Management