Emmanuel RENARD

Manager commercial opérationnel confirmé, créateur, animateur et fédérateur de réseau interne et externe. Doté d'une forte capacité d'adaptation.

C'est la satisfaction totale de chacun des clients de l'entreprise qui est au coeur de mes préoccupations. L'ensemble des plans d'actions que je mène sont orientées dans ce sens, dans le respect de la stratégie a laquelle je contribue en terme de réflexion et de déploiement ainsi que des valeurs de l'entreprises.



Goût du coaching et leadership me caractérisent, pour mener a bien le développement des femmes et des hommes qui composent mes équipes. La montée en compétence et l'évolution de chacun dans le poste qui leurs permet de s'épanouir le plus est essentielle a la pérennisation de l'ensemble des collaborateurs, de la satisfaction client et a la solidité du business plan de l'entreprise.



Recruter - Intégrer - Former - Objectiver/donner une vision claire de la stratégie et des valeurs - Animer - Responsabiliser - Fédérer - Développer



Valeurs partagées : Engagement, travail en équipe, loyauté, intégrité



Mes compétences :

Mise en place et animation inventives

Réflexion et dépotement de stratégie commerciale

Management commercial opérationnel

Définition et pilotage de plans d'actions ciblés

Recrutement, intégration, formation, développement

Définition et gestion de P&L

Gestion directe et coordination clients strategiq

Animation de réunions et kick offs

Animation de réseau, agences et partenaires

Définition et gestion d'objectifs

Accompagnement, soutiens terrain, points fixes