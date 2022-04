Emmanuel RENAUD

Passionné et expérimenté en informatique, je propose mon savoir-faire. En effet, actuellement auto-entrepreneur, je développe des sites internet et des applications web adaptés aux besoins de mes clients , grâce à mon expérience acquise en agence web (analyse des besoins, design et formation clients).



Motivé, dynamique et doté d'une grande aisance relationnelle, je m'intègre rapidement au sein d'une équipe. J’ai la conviction de pouvoir contribuer efficacement sur les missions qui me sont proposées. Je me tiens donc à votre disposition afin que nous échangions dans le cadre d’une future collaboration.



Mes compétences :

JavaScript

Symfony2

PHP 5

Bootstrap

MySQL

JQuery

CSS 3

HTML 5