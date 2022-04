Emmanuel RENAULT

24 ans d'industrie Pharmaceutique

10 ans de visite médicale

12 ans d'expérience comme Directeur Régional:

- 5 ans en ville

- 5 ans en milieu hospitalier et clinique

-4 ans à l'Officine pour développer la gamme générique



Directeur Régional Sanofi Zentiva depuis 4 ans

Mes missions:





• Garantir l’atteinte des objectifs économiques de ma région

- Accompagnement en duo, travail sur la communication produit et les techniques de communication

- Déterminer une stratégie régionale adaptée et la faire vivre

- Travail en mode projet

- Développement de la transversalité entre les acteurs du même secteur



• Garantir l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie régionale en adéquation avec la stratégie nationale

- Elaboration d’un plan d’action régional

- Proposition d’un budget régional sur la base des plans d’action sectoriels,suivi de ce budget et mesure du retour sur investissement

- Challenge du ciblage client et des allocations promotionnelles en fonction des objectifs fixés



• Garantir la performance de mon équipe en développant l’autonomie de mes collaborateurs au travers d’un management individualisé

- Accent sur la créativité, l’autonomie, la performance, la solidarité, l’exigence

- Animation de l’équipe en proposant des mesures appropriées (augmentations, promotions, sanctions)

- Reporting régulier auprès de ma hiérarchie



• Garantir le développement de l’image de mon entreprise au sein de mon équipe et de ma région

- Communication et mise en œuvre de la politique du laboratoire auprès des collaborateurs

- Mise en place de partenariats avec les professionnels de santé de la région



• Garantir des relations privilégiées avec les leaders de la région









Mes compétences :

Oncologie

Industrie pharmaceutique

Négociation

Management

Vente