Emmanuel RICOLFI

Après avoir passé deux années à l'Ecole Centrale Paris, je suis allé finir mes études à la Technische Unniversität de Berlin.

Je me suis alors spécialisé dans les mathématiques et l'économie.



J'ai effectué mon stage de fin d'études chez Clipperton Finance, une banque d'affaire spécialisée dans les médias et nouvelles technologies.



J'ai ensuite eu une expérience en tant qu'entrepreneur chez SoCloz, une start-up qui édite un site internet proposant un moteur de recherche de produits géolocalisé,



Je suis aujourd'hui Associate au BCG



Mes compétences :

Banque

Banque d'investissement

Conseil

Énergies renouvelables

Financement de projet

Internet

Investissement

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Stratégie