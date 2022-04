RIX Emmanuel Nationalité française, célibataire

25 Cours SUCHET

emmanuel.rix@gmail.com

06.25.05.01.15



FORMATION :

 2004-2007 Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble

 2002-2004 BTS Commerce International, Assomption Bellevue Lyon



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

Mai 2014 ASEPT INMED Délégué Hospitalier Lyon

Aujourd’hui

- vente de dispositifs médicaux auprès de cliniques et Hôpitaux

- Suivi et développement du portefeuille client

- Gestion financière et administrative

(CA 1 million d’euros)

- Prospection





 Janvier 2011 ALTEN Rhône-Alpes Lyon

à oct 2014 Ingénieur d’Affaires

(activités : pharmaceutique, chimie, automobile, énergie)

- Recrutement de consultants ingénieurs

- Management d’une équipe de 20 personnes

- Mise en place et développement d’un portefeuille de clients industriels

- Gestion financière et administrative d’un centre de profit (CA 1 million d’euros)



 Janvier 2008 DANONE EAUX FRANCE Montpellier

Décembre 2010 Chef de marché

- Négociation auprès de grossistes et de points de vente

(1 million d’euros de Chiffre d’affaires annuel)

- Développement de la gamme Danone Eaux France auprès d’une clientèle variée (établissements haut de gamme, gestionnaire de distribution automatique, grossistes, établissements chaînés…)

- Management d’une équipe de vente



 Sept 2006- POINT P Matériaux de Construction Villeurbanne

Sept 2007 Commercial sédentaire

- Ventes et promotions des produits, merchandising

(140 000 euros de chiffre d’affaires mensuel moyen)

- Gestion des approvisionnements

- Suivi client (Gestion des appels d’offres, devis, prix)



 2006 Mai- Août RANDSTAD INHOUSE SERVICES St-Maurice (94)

Assistant Placement

Développement d’une activité nouvelle : le placement

- Actions de prospection

- Développement de l’argumentaire de vente

Participation à l’amélioration de la qualité

- Réalisation d’un tableau de bord pour le suivi qualité

- Recrutement de personnel

Participation à la création de propositions commerciales



 2003 Mai - Juillet LAINEBLOCK (PME) Espagne

Responsable des ventes export



LANGUES ET INFORMATIQUE :

Anglais oral et écrit maitrisés

Espagnol oral et écrit maitrisés

Informatique Maîtrise du pack Office