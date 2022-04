Emmanuel ROBERT

Ayant été en poste plus de 5 ans, je cherche à donner une nouvelle dimension à ma carrière professionnelle, en apprenant de nouvelles méthodes de travail, au sein d'une nouvelle équipe.



En effet, j’ai participé à l’aventure de trois différents magasins au sein d’une grande société. Cela m’a permit d’appréhender l’environnement et les problématiques de ces structures dans des zones commerciales à fort trafic. Mais aussi de participer activement à l’élaboration de plans d’actions afin d’en permettre le bon fonctionnement.

Sérieux, rigoureux et autonome, j’ai obtenu la responsabilité de nombreuses opérations et processus. Aimant le contact client et l’esprit d’équipe, mon expérience m’as permis d’avoir une bonne maîtrise du service client.



Mes compétences :

Autonomie

Commercialisation

Rigueur

Organisation

Sens du contact