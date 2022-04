Emmanuel ROBLOU

Je suis en charge de la logistique des formations (dont la coordination du département de la formation continue), de l'appui méthodologique aux missions institutionnelles d'enseignement ainsi que des mobilités internationales à l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé Henry Dunant de l'hôpital de Tarbes.

Je travaille avec 5 instituts de formation des aides-soignants pour les mobilités transfrontalières de stage de groupe et l'accueil des élèves et professeurs de nos établissements partenaires espagnols.

Le Conseil Régional m'a missionné en tant que coordinateur régional des IFSI pour le Consortium ERASMUS, ainsi qu'administrateur régional de la plateforme d'enseignement à distance des IFSI. Le CEFIEC m'a confié l'animation de groupes régionaux de travail en lien avec ces thèmes.

Enfin, je fais partie du réseau des développeurs de l'Agence française ERASMUS+.



Impliqué dans la vie de mon village Arrien-en-Bethmale (dans l'Ariège, au coeur des Pyrénées), j'y suis Conseiller Municipal depuis 2008.



Je fais partie des associations La Bethmalaise et Les Amis de l’Eglise Saint-Michel d’Arrien-en-Bethmale.



Mes compétences :

Administratif

Anglais

Espagnol

Logistique

Méthodologie

Recherche